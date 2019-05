Ο Σάρι είχε έτοιμο το πούρο του θριάμβου! (vid)

Ο Ιταλός τεχνικός των «μπλε», κατέκτησε τον πρώτο σημαντικό τίτλο της προπονητικής του καριέρας έπειτα από το τρόπαιο που είχε πάρει με μια ερασιτεχνική ομάδα στην Ιταλία, στην πρώτη του χρονιά σε αυτή τη δουλειά, το 2003, μόλις έναν χρόνο αφότου είχε παρατήσει τη δουλειά του ως τραπεζικός.

Με την ολοκλήρωση του μεγάλου τελικού του Europa League στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού και την επικράτηση της Τσέλσι επί της Άρσεναλ με το 4-1, ο Σάρι είχε... έτοιμο το πούρο στην τσέπη του!

Sarri pulling out a cigar on the pitch is highlight of the season #EuropaLeague #UELfinal pic.twitter.com/5DKrN77q4R

— Sam Dixon (@samdixon013) May 29, 2019