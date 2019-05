Δεν έπαιξε ούτε ένα ματς, δεν ήταν στην αποστολή, αλλά ... έβαλε τη στολή και σήκωσε το τρόπαιο! (vid)

Ο τρίτος τερματοφύλακας της Τσέλσι, που γνώριζε εξ αρχής το ρόλο που θα είχε στην ομάδα από την ημέρα που αποκτήθηκε, ήταν... πανέτοιμος για φιέστα, το βράδυ της Τετάρτης στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μπακού.

Ντυμένος από πάνω μέχρι κάτω με την αγωνιστική του στολή, ο Γκριν πανηγύρισε την κατάκτηση του Europa League και όταν πήρε το τρόπαιο για να το σηκώσει στον ουρανό του Μπακού, οι συμπαίκτες του τον αποθέωσαν!

Rob Green fully deserves this moment. He’s been sensational this season #CFCpic.twitter.com/NFz6Gj2ng8

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) May 29, 2019