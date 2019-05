Τσέλσι – Άρσεναλ: Το σύνθημα των κανονιέρηδων από το Μπακού για τον Μχιταριάν (vid)

Οι τεταμένες σχέσεις ανάμεσα σε Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία δεν επέτρεψαν στον Χένριχ Μχιταριάν να ταξιδέψει στο Μπακού για τον τελικό του Europa League ανάμεσα σε Άρσεναλ και Τσέλσι. Οι οπαδοί των κανονιέρηδων δεν τον ξέχασαν και πριν το παιχνίδι φώναζαν συνθήματα υπέρ του στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν. «Για σένα Μχιταριάν, η Άρσεναλ σε λατρεύει περισσότερο από όσο νομίζεις», φώναζαν οι οπαδοί.

Arsenal fans in Baku chanting: “Here’s to you Mkhitaryan, Arsenal loves you more than you will know”. [@jamesbenge] #afc pic.twitter.com/2hsMtN6MPa

— afcstuff (@afcstuff) May 29, 2019