Σωκράτης και Τζάκα: «Θα πάρουμε το τρόπαιο για τον κόσμο» (vid)

Ο Έλληνας αμυντικός, που είναι και εκ των πιο αγαπημένων παικτών στις τάξεις των οπαδών, ανέφερε χαρακτηριστικά στο βίντεο που ετοίμασε η ομάδα: «Ευχαριστούμε για τη στήριξη, ευχαριστούμε όσους κατάφεραν να κάνουν το ταξίδι για να βρεθούν κοντά μας, θέλουμε να πάρουμε τη νίκη για εσάς».

Από την πλευρά του, ο Ελβετός χαφ, Γκρανίτ Τζάκα, σχολίασε: «Λυπούμαστε για όσους αντιμετώπισαν δυσκολίες και δεν κατάφεραν να βρεθούν κοντά μας, όμως θέλουμε να γυρίσουμε με το τρόπαιο και να το πάρουμε για εσάς».

"We want to come back with the trophy and do it for you guys."

Before yesterday's press conference, Sokratis and Granit recorded this message for our loyal supporters across the world

