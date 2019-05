Σταμάτησαν οπαδούς σε δρόμο του Μπακού γιατί φορούσαν φανέλες Μκιταριάν! (vid)

Το θέμα με τον Μκιταριάν πήρε διαστάσεις, λόγω της επιρροής που έχουν τα πολιτικά ζητήματα στο ποδόσφαιρο και το γεγονός πως ένας αθλητής δεν κατάφερε να ταξιδέψει σε μια άλλη χώρα για έναν μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό, λόγω των ανύπαρκτων διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα σε Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία.

Ένα βίντεο με οπαδούς που είχαν φανέλες του Μκιταριάν να αναγκάζονται να σταματήσουν στο δρόμο έπειτα από εντολή της Αστυνομίας, είναι ακόμα μια απόδειξη της αποτυχημένης επιλογής της UEFA για τη διεξαγωγή του τελικού στο Μπακού.

Κατά τ' άλλα, ο Μκιταριάν σκεφτόταν αν εκείνος και η οικογένειά του θα ήταν ασφαλείς στην πόλη που ανέλαβε να διοργανώσει τον λαμπερό τελικό του Europa League...

Azerbaijanian police stop Arsenal fans who are wearing Mkhitaryan’s shirt, this is awful to see. Absolutely ridiculous. [sntv] pic.twitter.com/ZTT6hRQ7Dh

