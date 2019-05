Μήνυμα στήριξης από τον Καθόρλα στην Άρσεναλ για τον τελικό (vid)

Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός που κατάφερε έπειτα από τέσσερα χρόνια να επιστρέψει και στην εθνική ομάδα της πατρίδας του, έπειτα από το μεγάλο και ηχηρό come-back στο ανώτατο επίπεδο συλλόγων με τη Βιγιαρεάλ, δεν ξεχνάει πως η Άρσεναλ του στάθηκε στη μακρόχρονη απουσία του από τη δράση λόγω του σοβαρότατου προβλήματος στον αστράγαλο.

Βέβαια αποδεσμεύθηκε κάποια στιγμή, ωστόσο, οι δυο πλευρές χώρισαν απόλυτα φιλικά. «Παιδιά σας σκέφτομαι, έρχεται ένα υπέροχο ματς και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο! Γυρίσετε πίσω με το τρόπαιο! Μου λείπετε...» είπε ο Καθόρλα στο βίντεο που έστειλε στους «κανονιέρηδες».

"Hi boys, I am thinking of you. An amazing game is coming. I want to wish you all the best for the game - and bring the trophy home please!

"Come on boys, I miss you my friends!"

@19SCazorla is going to be right behind us tomorrow night

#UELfinal pic.twitter.com/Q0ALpFUO95

— Arsenal FC (@Arsenal) May 28, 2019