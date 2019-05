Η Τσέλσι προπονήθηκε στο Μπακού ενόψει του τελικού του Europa League με την Άρσεναλ και παρουσία καμερών είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό. Ιγουαΐν και Νταβίντ Λουίζ διαφώνησαν σε μία φάση και ήταν εμφανές ότι κανένας τους δεν ήταν ικανοποιημένος και μόλις το είδε ο Σάρι έφυγε φανερά εκνευρισμένος από τον αγωνιστικό χώρο στη μέση της προπόνησης!

David Luiz And Higuain arguing, and Sarri storming off.

Congratulations Arsenal. pic.twitter.com/VFbK2GOTAt

