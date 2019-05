Χειροκροτήθηκε ο Μκιταριάν στην ανακοίνωση πως δεν θα ταξιδέψει για τον τελικό του Europa League (vid)

Οι διπλωματικές εντάσεις ανάμεσα στην Αρμενία και το Αζεμπαϊτζάν, αναγκάζουν τον Μκιταριάν να μη ρισκάρει με την παρουσία του στη διοργανώτρια πόλη του μεγάλου τελικού του Europa League την 29η Μαΐου, κόντρα στην Τσέλσι.

Το μεσημέρι της Τρίτης έγινε γνωστή η απόφασή του να μην ακολουθήσει την υπόλοιπη αποστολή στο Μπακού και μόλις το ανακοίνωσε στους συμπαίκτες του στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Colney, χειροκροτήθηκε...

Henrikh Mkhitaryan tells his Arsenal team-mates he won't be playing in the Europa League final - and every single one applauded. pic.twitter.com/CfsQp0A1kO

— The Sun Football (@TheSunFootball) May 22, 2019