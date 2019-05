Ο Ρέμπιτς πανηγυρίζει τα γκολ του Γιόβιτς... πριν τα βάλει! (pic & vid)

Στα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους του επαναληπτικού ημιτελικού με την Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ο Γιόβιτς ισοφάρισε σε 1-1, με αποτέλεσμα να στείλει το παιχνίδι σε παράταση και πέναλτι, εκεί όπου η Άιντραχτ τελικά αποκλείστηκε.

Ο Ρέμπιτς, βλέποντας τον Γιόβιτς να βγαίνει μόνος απέναντι από τον Κέπα σήκωσε τα χέρια και πανηγύρισε πολύ νωρίτερα, όπως το είχε κάνει και με την Ίντερ σε πολύ πιο δύσκολη φάση για τους «αετούς»!

Find you someone who believes in you as much as Ante Rebic believes in Luka Jovic.

Rebic always celebrates Jovic's goals before he even takes the shot. Absolutely brilliant. pic.twitter.com/9eRg8plD73

— FootballFunnys (@FootballFunnnys) May 9, 2019