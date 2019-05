Οι συγκλονιστικές εικόνες παικτών και οπαδών της Άιντραχτ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» (pics & vid)

Με την ολοκλήρωση του επαναληπτικού στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όπου η ομάδα του Σάρι προκρίθηκε με το τελικό 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, οι οπαδοί της γερμανικής ομάδας παρέμειναν στις εξέδρες και ακολούθησαν τρομερές στιγμές...

Μαζί με τους παίκτες που πήγαν μπροστά τους για να τους χειροκροτήσουν και να αναγνωρίσουν τη στήριξή τους, οι στιγμές που εκτυλίχθηκαν ήταν γι' ακόμα μια φορά συγκλονιστικές από πλευράς συλλόγου της Φρανκφούρτης.

“Eintracht from the Main, because we all love you.”

Take a minute and watch Eintracht Frankfurt fans singing their club anthem after losing on penalties to Chelsea.

What an honor it's been to cover their amazing journey this season.

(Video: @mjdasilva)pic.twitter.com/UDBUPMIAGm

— Felix Tamsut (@ftamsut) May 9, 2019