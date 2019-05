Στο 100' ο Αλέρ έπιασε το σκαστό πλασέ, η μπάλα κατευθυνόταν στην εστία, για να δώσει την πρόκριση στην Αϊντραχτ, αλλά ο Νταβίντ Λουίζ εμφανίστηκε από το πουθενά στο πλάνο και με κάτι σαν ψαλιδάκι έσωσε πάνω στη γραμμή.

David Luiz salvou gol certo do Eintracht Frankfurt. Lembrou aquele lance do Brasil x Espanha de 2013, no Maracanã pic.twitter.com/ZjDbXHn4ua

— Goleada Info (@goleada_info) May 9, 2019