Ξήλωσαν τα καθίσματα για να είναι όλοι όρθιοι οι οπαδοί της Άιντραχτ! (pics & vid)

Οι «αετοί» θα πρέπει πλέον να κάνουν μεγάλη προσπάθεια την επόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο μετά το 1-1 του πρώτου, εντός έδρας αγώνα με τους «μπλε», ωστόσο, θα έχουν θυμούνται ακόμα μια τρομερή νύχτα στη σχέση ομάδας - οπαδών.

Οι φίλοι της Άιντραχτ στο «πέταλο» που γεμίζει από οργανωμένους και που είχε ετοιμάσει εκπληκτικό κορεό πριν από την έναρξη του αγώνα με την Τσέλσι, έφτασαν να... ξηλώνουν τα καθίσματα!

Τα μετέφεραν χέρι με χέρι και τα πέταξαν στο χώρο κάτω από την κερκίδα, προκειμένου να είναι όλοι όρθιοι και να παρακολουθήσουν με πάθος και ένταση το παιχνίδι, μεταφέροντας κάθε πτυχή ενέργειας προς τους ποδοσφαιριστές του Χίτερ...

Eintracht Frankfurt fans have created their own standing section by removing the seats themselves against Chelsea tonight pic.twitter.com/xIyp6IEddW

Don't like the seats?

Just rip them out, and stand instead.

Eintracht will be fined by UEFA for this. But they'll just pay it, and the fans will carry on standing. pic.twitter.com/5sWbzzjc12

— Dan Levene (@danlevene) May 2, 2019