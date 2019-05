Ναζιστικοί χαιρετισμοί και κινήσεις μαϊμούδων από οπαδούς της Βαλένθια στο «Έμιρεϊτς» (vid)

Οι Ισπανοί, ηττήθηκαν 3-1 από τους «κανονιέρηδες» στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό για το Europa League και οι οπαδοί της ομάδας του Μαρθελίνο, έδειξαν τον χειρότερό τους εαυτό.

Δυο συγκεκριμένοι τύποι στην εξέδρα άρχισαν να κάνουν ναζιστικούς χαιρετισμούς και κινήσεις μαϊμούδων, προφανώς λόγω και των γκολ που πέτυχαν οι Λακαζέτ και Ομπαμεγιάνγκ στο παιχνίδι...

Δείτε το βίντεο:

Nazi salutes and monkey gestures from ⁦@valenciacf⁩ fans ⁦@Arsenal⁩ ⁦@metpoliceuk⁩ no place for this in football or anywhere pic.twitter.com/u8PORZrgQ2

— ToméMS (@tmorrissyswan) May 2, 2019