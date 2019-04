Οπαδοί της Μπενφίκα ταξίδεψαν σε... λάθος Φρανκφούρτη (pics)

Το βράδυ της Πέμπτης, τα περισσότερα βλέμματα αναμφίβολα θα είναι συγκεντρωμένα στο Νάπολι-Αρσεναλ. Ωστόσο, η μάχη στην «Commerzbank-Arena» αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς η Μπενφίκα θα παλέψει να κρατήσει το προβάδισμα δύο τερμάτων από το πρώτο ματς (4-2).

Στο πλευρό της θα βρεθούν αρκετοί οπαδοί της που ταξίδεψαν αεροπορικώς. Υπήρξαν όμως και κάποιοι πιο ορεξάτοι που θέλησαν να πάνε οδικώς στην έδρα της Αϊντραχτ. Μόνο που πήγαν σε άλλη Φρανκφούρτη και όχι σε εκείνη του κρατιδίου της Εσσης, αλλά σε μία πιο μικρή λίγο έξω από το Βερολίνο.

Για καλή τους τύχη το κατάλαβαν νωρίς και οι έξι ώρες να πάνε και άλλες τόσες να επιστρέψουν στην κανονική Φρανκφούρτη, ήταν εντός χρόνου και δεν θα χάσουν το μεγάλο ματς. Φρόντισαν βέβαια με ξεκάθαρο αυτοσαρκασμό να ανεβάσουν τη χαζομάρα τους στο Twitter και να δώσουν την ευκαιρία να τους... γλεντήσει όλος ο κόσμος.

So some Benfica fans are traveling to the wrong City of Frankfurt. They went to Frankfurt (Oder) in Eastern Germany instead of Frankfurt (Main). Oh boy. #SGEBenfica pic.twitter.com/NotG37jft3

— Alex Truica (@AlexTruica) April 18, 2019