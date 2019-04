Το όμορφο δώρο των Αζάρ και Νταβίντ Λουίζ στον ηρωικό πιτσιρικά στην Πράγα (pic & vid)

Ο πιτσιρίκος ήταν μασκότ για να συνοδεύσει τους ποδοσφαιριστές της Σλάβια στον αγωνιστικό χώρο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης της Πέμπτης για τα προημιτελικά του Europa League, με τα «αστέρια» της Τσέλσι να του χαρίζουν πανέμορφες στιγμές.

Ο Εντέν Αζάρ του έδωσε μια φανέλα του, ενώ, ο Νταβίντ Λουίζ του έδωσε ένα φιλί, με τον Βραζιλιάνο να είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος με τα μικρά παιδιά...

A beautiful moment shared between @HazardEden10, @DavidLuiz_4 and a very special matchday mascot! pic.twitter.com/yYSSfrtqb9

— Chelsea FC (@ChelseaFC) April 12, 2019