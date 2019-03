Ο Άλεξ Ιγουόμπι έκανε μια απαράδεκτη κίνηση προς τον Αμαρί Τραορέ της Ρεν.

Σε μια στιγμή έντασης, ο επιθετικός της Άρσεναλ έκλεισε τη μύτη του, όντας απέναντι από τον μπακ της γαλλικής ομάδας, θέλοντας να του δείξει ότι μυρίζει άσχημα.

Τουλάχιστον απαράδεκτος ο Ιγουόμπι:

Arsenal’s Alex Iwobi with a hideous gesture towards Rennes full-back Hamari Traoré last night. pic.twitter.com/QSC8y65Sci

— Get French Football News (@GFFN) March 15, 2019