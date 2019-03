Ο Χοακίν «γλεντάει» τη Σεβίλλη για τον αποκλεισμό της (vid)

Οι Ανδαλουσιανοί του Πάμπλο Ματσίν, ηττήθηκαν 4-3 από τους Τσέχους εκτός έδρας σε έναν τρομερό επαναληπτικό και ο Χοακίν που έπινε το ποτό του, το βράδυ σε μαγαζί της Σεβίλλης, δεν έχασε ευκαιρία να... ενοχλήσει τους μεγάλους αντιπάλους της αγαπημένης του Μπέτις.

Real Betis captain Joaquín with his latest Instagram post winding up Sevilla after loss to Slavia Prague. "a PRAGAd la luz" (turn off the light). Seville derby in less than a month. Should be good. pic.twitter.com/jaiwojhAtz

— Colin Millar (@Millar_Colin) March 15, 2019