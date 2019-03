Ζίρου: Μετρά δύο ευρωπαϊκά χατ-τρικ, το ένα με τον Ολυμπιακό (pic)

Στις 9/12 του 2015, η Άρσεναλ φιλοξενείται από τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης».

Ο Ζιρού πετυχαίνει χατ τρικ και δίνει στην ομάδα του την πρόκριση σ' ένα ματς όπου ήθελε νίκη για να καλύψει την ήττα στην έδρα της από τους «ερυθρόλευκους» στον πρώτο γύρο.

Απόλυτος πρωταγωνιστής ο Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος τότε σημείωσε το πρώτο του χατ τρικ - κάτι που επανέλαβε χθες (14/3) στο 5-0 της Τσέλσι επί της Ντιναμό στο Κίεβο.

Ετσι, ο Γάλλος επιθετικός μετρά δύο χατ τρικ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

3 - Olivier Giroud has scored his second European hat-trick after scoring three goals against Olympiakos for Arsenal in a Champions League match in December 2015. Perfect. pic.twitter.com/b9i7ub3v6V

— OptaJoe (@OptaJoe) March 14, 2019