Ίδιο γκολ με ίδιο αντίπαλο, τέσσερα χρόνια μετά ο Γουίλιαν (vids)

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ των «μπλε» του Λονδίνου χρίστηκε σκόρερ μαζί με τους Πέδρο και Χάντσον – Οντόι στο άνετο 3-0 επί της Ντιναμό Κιέβου και όπως το είχε κάνει στο Champions League, πάλι απέναντι στους Ουκρανούς, σχεδόν από το ίδιο σημείο το 2015, έτσι το πέτυχε και φέτος, στο Europa League, έχοντας πλέον 3 γκολ και 5 ασίστ στη φετινή ευρωπαϊκή διοργάνωση που συμμετέχει η Τσέλσι.

Willian has been directly involved in 7 goals in 8 #UEL games for Chelsea this season (2 goals, 5 assists)...#ThrowbackThursday #TBT pic.twitter.com/4ankiNBZzG

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 7, 2019