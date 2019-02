Έχουν περάσει μόλις 3' και 28'' από τη σέντρα του ματς με την ΜΠΑΤΕ. Ο Βολκόβ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και ισοφαρίζει σε 1-1 στη σειρά των αναμετρήσεων για την Άρσεναλ.

Αυτό ήταν και το πιο γρήγορο γκολ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τους «κανονιέρηδες» μετά το τέρμα που είχε σημειώσει ο Λούκας Ποντόλσκι κόντρα στη Γαλατασαράι το Δεκέμβριο του 2014 για το Champions League.

Τότε, ο Γερμανός είχε βρει δίχτυα μόλις 2 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο από τη σέντρα της αναμέτρησης.

3:28 - Arsenal's opener against BATE Borisov was their fastest in European competition since Lukas Podolski netted against Galatasaray (2 minutes 1 second) in the Champions League in December 2014. Opener. #ARSBAT #UEL pic.twitter.com/9nZuxOCj3l

— OptaJoe (@OptaJoe) February 21, 2019