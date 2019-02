Η απόλυτη μετάλλαξη του Καντέ στο πρώτο γκολ της Τσέλσι (vid)

Ο Καντέ δεν είναι πλέον ο αμυντικός χαφ που απλά θα κόβει τις μπαλιές και θα μοιράζει γρήγορα για να φτιάξουν παιχνίδι όλοι οι υπόλοιποι.

Δεν θα περιμένει πίσω για να «σκουπίσει» φάσεις, να κλέψει μπάλα και να τη στείλει μπροστά.

Θα την κουβαλήσει γι' αρκετά μέτρα αν βρει χώρο και θα πατήσει και περιοχή.

Κάπως έτσι το έκανε με την κούρσα του στο πρώτο γκολ της Τσέλσι απέναντι στη Μάλμε το βράδυ της Πέμπτης, με τον διεθνή μέσο να παίρνει αρκετά μέτρα, να «σπάει» στον Γουίλιαν από δεξιά και να φροντίζει να πάρει καλή θέση στην περιοχή για το γύρισμα, με τη μπάλα να πηγαίνει στον Ζιρού για το 1-0 (νίκη 3-0 για τους Λονδρέζους).

Willian puts it on a plate for Giroud but that goal was all about N’golo Kante #CFC #CHLMAL pic.twitter.com/HfvVZewzi5

— CFC-Blues.com (@CFCBlues_com) February 21, 2019