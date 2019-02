Την μπλε εμφάνισή του ο Ολυμπιακός την είχε στην φάση των ομίλων του Europa στο διπλό με Ντουντελάνζ και στην ήττα με την Μπέτις στην Ισπανία. Στο Μιλάνο και στο ματς που έχασε με την Μίλαν είχε την λευκή. Δείτε πιο κάτω την σχετική φωτό.

Τα χρώματα μας για απόψε! ΠΑΜΕ ΘΡΥΛΕ!/ Our team #colours for tonight! Let’s do this LEGEND! #olympiacos #FCDKOLY #UEL #matchday #legend @EuropaLeague @DynamoKyiv pic.twitter.com/1j1Cbpu8UW

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) February 21, 2019