Ομπαμεγιάνγκ και Λακαζέτ πρόβαραν τους νέους πανηγυρισμούς τους (vid)

Οι «κανονιέρηδες» μετά την ήττα με σκορ 1-0 στη Λευκορωσία στο πρώτο ματς για τη φάση των «32» του Γιουρόπα Λιγκ, καλούνται απόψε ν' αντιστρέψουν την κατάσταση για να περάσουν στην επόμενη φάση.

Οι Λακαζέτ, Ομπαμεγιάνγκ και Γκεντουζί ήδη... πρόβαραν τον νέο τους πανηγυρισμό στην τελευταία προπόνηση κι ετοιμάζονται να τον κάνουν σε περίπτωση που είτε ο Γάλλος φορ είτε ο Γκαμπονέζος, βρουν απόψε δίχτυα...

Lacazette, Aubameyang & Guendouzi practicing their new goal celebration in training pic.twitter.com/YUQYvU1bgV

— Football Daily (@footballdaily) February 21, 2019