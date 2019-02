Πρόεδρος Άιντραχτ: «Θα... καίει το γήπεδο, θα δυσκολευτούν από τον καπνό οι δημοσιογράφοι»! (vid)

Οι «αετοί» της Φρανκφούρτης έχουν μεγάλο προβάδισμα έναντι των Ουκρανών με το 2-2 του πρώτου αγώνα στο Χάρκοβο και ο κόσμος των Γερμανών, έχοντας αποδείξει πολλάκις από τη φάση των ομίλων ότι στέκεται πάντοτε στο πλευρό της ομάδας, ετοιμάζεται για νέα... παράσταση στην εξέδρα.

«Το γήπεδο θα καίει, πρέπει να καίει! Γι' αυτό και θα είναι δύσκολο για εσάς τους δημοσιογράφους να δείτε τον αγωνιστικό χώρο στην έναρξη της αναμέτρησης. Θα έχει... ομίχλη» είπε ο πρόεδρος της Άιντραχτ, Πέτερ Φίσερ.

Eintracht Frankfurt President Peter Fischer to @DAZN_DE ahead of the Europa League game against Shakhtar:

"The stadium must burn, and it will burn, that's why it might be a bit foggy for you (journalists)."

What a man.pic.twitter.com/Q2H2dbuKa7

— Felix Tamsut (@ftamsut) February 20, 2019