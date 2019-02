Το Κίεβο (με πληθυσμό 2.819.566 κατοίκους και ενώ η καταγραφή του 2015 έκανε λόγο για 2.887.974) είναι η 8η μεγαλύτερη πόλη (σ.σ. είχε φτάσει μέχρι και 7η μεγαλύτερη) στην Ευρώπη και βρίσκεται στο Βόρειο τμήμα της χώρας, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Δνείπερου (Dnipro), ο οποίος είναι πλωτός. Είναι μια πράσινη πόλη με πάρκα, με τα περισσότερα εξ αυτών να είναι κατά μήκος της δυτικής όχθης του εν λόγω ποταμού, όπως το Πάρκο Kreshchatik και το Πάρκο Mariyinsky. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά βιομηχανικά, επιστημονικά και πολιτιστικά κέντρα της Ανατολικής Γηραιάς Ηπείρου & ενώ εκεί υπάρχουν και αρκετά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως επίσης και πάμπολλα αξιοθέατα.

Η πόλη στην οποία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ντιναμό Κιέβου, παρέμεινε πρωτεύουσα της Ουκρανίας, ακόμη και μετά την διάσπαση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας, το 1991. Το Κίεβο συνέχισε να είναι η μεγαλύτερη και πλουσιότερη πόλη της Ουκρανίας και βασιζόταν στη βιομηχανική παραγωγή του, στις επιστήμες και στην τεχνολογία του.

Ορισμένα από τα σπουδαία αξιοθέατα στο Κίεβο είναι το Μοναστήρι μέσα στο σπήλαιο, Πετσέρσκα Λαύρα, ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Σοφίας, το Μοναστήρι του Αγίου Μιχαήλ με τον Χρυσό Τρούλο, η Χρυσή Πύλη, που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης δίπλα στο σταθμό του μετρό «Zoloti Vorota» και ανήκει στον 11ο αιώνα (ήταν κάποτε μέρος των τειχών της πόλης του Κιέβου), το μνημείο «Η Πατρίδα», το Μουσείο του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, το Μουσείο One Street και η Κάθοδος του Ανδρέα, που είναι ο παλαιότερος και πιο δημοφιλής καλλιτεχνικός δρόμος της πόλης, όπου μπορεί κανείς να βρει αναμνηστικά και αληθινές γκαλερί.

Ακόμη, υπάρχει η Εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, το Μουσείο Μπάμπι Γιαρ, το Μουσείο του Τσέρνομπιλ με περισσότερα από 7.000 εκθέματα από το χειρότερο πυρηνικό συμβάν στον κόσμο, το Μουσείο Pirogovo, η οδός Khreschatyk, η Πλατεία Ανεξαρτησίας, ο Βοτανικός Κήπος Fomin - Πανεπιστήμιο Κιέβου, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Βλαδιμίρ, ο Gryshko Εθνικός Βοτανικός Κήπος, το Παλάτι του Αθλητισμού (πρόκειται για κλειστή αρένα στο κέντρο της πόλης, που χτίστηκε το 1960 για αθλητικές διοργανώσεις και χρησίμευε για συναυλίες, καλλιτεχνικές και εμπορικές εκθέσεις), η Αγορά Bessarabsky και το Σπίτι Γκοροντέτσκι - Σπίτι της Ουτοπίας.

Επιπλέον, στο Κίεβο υπάρχουν περίπου 20.000 Εβραίοι, με δύο μεγάλες συναγωγές. Αυτές είναι η συναγωγή «Great Choral» και η συναγωγή «Brodsky Choral». Το κλίμα στο Κίεβο είναι υγρό ηπειρωτικό. Οι πιο ζεστοί μήνες είναι οι Ιούνιος, Ιούλιος και Αύγουστος, με μέση θερμοκρασία από 13,8° C έως 24,8° C. Όσο για τον χειμώνα, οι πιο κρύοι μήνες είναι οι Δεκέμβρης, Γενάρης και Φλεβάρης, με μέσες θερμοκρασίες από -4,6° C έως 1,1° C. Η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ εκεί είναι οι 39,4° C, ενώ η χαμηλότερη είναι οι -32,2° C. Οι μετεωρολογικές προβλέψεις για την Πέμπτη πάντως, ημέρα του Ντιναμό Κιέβου - Ολυμπιακός, είναι για θερμοκρασία από 2 βαθμούς Κελσίου έως και -7 πιο αργά το βράδυ με πιθανότητα χιονόπτωσης. Κοινώς ο Ολυμπιακός θα συναντήσει δύσκολες συνθήκες. Η σημαία του Κιέβου είναι μπλε χρώματος και στο κέντρο της υπάρχει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ, με ένα φλεγόμενο ξίφος στο δεξί του χέρι και μια ασπίδα στο αριστερό.

- Φωτογραφίες έχουν αντληθεί και από το Kiev.ua