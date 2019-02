Παρών ο Μουστάφι και στις δύο νίκες της ΜΠΑΤΕ κόντρα σε αγγλική ομάδα! (pic)

Λυόν - Γκινγκάμπ με πριμ 5%*, ακόμα καλύτερες αποδόσεις και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα! (21+) * Ισχύουν Οροι και Προϋποθέσεις.

Ο Γερμανός αμυντικός των «κανονιέρηδων», βίωσε... από το πρώτο χέρι την κάκιστη βραδιά της Άρσεναλ, την Πέμπτη, στην έδρα της ΜΠΑΤΕ για το πρώτο μεταξύ τους ματς στους «32» του Europa League.

Πριν από μια ολόκληρη δεκαετία, το 2009, όταν τότε φορούσε τη φανέλα της Έβερτον, ο Μουστάφι ήταν ξανά παρών σε μεγάλο αποτέλεσμα της ομάδας από τη Λευκορωσία απέναντι σε αγγλικό σύλλογο. Η ΜΠΑΤΕ, έχει πάρει μονάχα δυο νίκες στην ιστορία της απέναντι σε αγγλικό κλαμπ και στις δύο, ο Μουστάφι ήταν εκεί και έφευγε από το γήπεδο με σκυμμένο το κεφάλι!

BATE have only beaten English opposition twice, ten years apart...

Shkodran Mustafi played in both matches pic.twitter.com/dPqPvW9vkV

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 15, 2019