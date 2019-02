Ο Αζάρ αλλάζει κατευθύνσεις και σε χαζεύει! (vid)

Ο Βέλγος σούπερ σταρ, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχουν περάσει από την Premier League και ο άνθρωπος για τον οποίο οι «μπλε» δίνουν μεγάλη μάχη ώστε να τον κρατήσουν και να μην τον πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης, έκανε... τα δικά του πάλι επί σουηδικού εδάφους.

Το στιγμιότυπο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, με τον Αζάρ να τρέχει για τη μπάλα, να γυρίζει από πλάτη για να βρεθεί face-to-face με τον αντίπαλο και ξαφνικά να αλλάζει πάλι κατεύθυνση και να φεύγει από δεξιά για να βγάλει τη μπάλα από την περιοχή δίχως κίνδυνο, είναι για να χαζεύεις...

NEVER be surprised by how quickly #HAZARD can change directions. This is just mean.pic.twitter.com/IUge2Mf0wB

— JCRDY (@jcrdycollins) February 15, 2019