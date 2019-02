Θυμίζουμε τους 22 για το Ολυμπιακός - Ντιναμό Κιέβου:

Κίπερ: Χουτεσιώτης, Λοντίγκιν και Σα

Αμυντικοί: Μεριά, Τσιμίκας, Κούτρης, Μιράντα, Βούκοβιτς, Τοροσίδης και Σισέ

Μέσοι: Καμαρά, Μπουχαλάκης, Νάτχο, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Λάζαρος, Γκιγιέρμε, Γιώργος Μασούρας, Ντίας και Ποντένσε

Επιθετικοί: Γκερέρο και Χασάν

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου. / The squad players selected ahead of the match against @DynamoKyiv. #olympiacos #UEL #OLYFCDK #squadlist @EuropaLeague pic.twitter.com/h7HhLb2j1y

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) February 13, 2019