Ο Ολυμπακός υποδέχθηκε τη Ντιναμό Κιέβου με Ακρόπολη, Πειραιά και Καραϊσκάκη (vid)

Εκτός των καθιερωμένων τρόπων καλωσορίσματος στους φιλοξενούμενους, ο Ολυμπιακός υποδέχθηκε και μέσω social media την αντίπαλό του, με ένα βίντεο γεμάτο εντυπωσιακά πλάνα από την Αθήνα, τον Πειραιά και το γήπεδό του.

Λίγη ώρα αργότερα οι Ουκρανοί απάντησαν στο μήνυμα των Πειραιωτών, γράφοντας: «Όμορφη χώρα, όμορφη πόλη! Χαιρόμαστε πολύ που βρισκόμαστε ξανά στην Ελλάδα!».

Beautiful country, beautiful city! We are very happy to be back in your country!

— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) 13 Φεβρουαρίου 2019