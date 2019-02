100% Επιστροφή* χρημάτων στον αγώνα Άγιαξ - Ρεάλ Μαδρίτης (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Ο Πέδρο Μαρτίνς - όπως ξεκαθάρισε σχετικά - θα έχει διαθέσιμο τον Φορτούνη αλλά όχι τον Ομάρ. Σε αυτήν την περίπτωση ο Ελληνας διεθνής μεσοεπιθετικός πάει για βασικός.

Μία εκτίμηση διάταξης για τους Πειραιώτες είναι με Σα πορτιέρο, άμυνα με Τοροσίδη, Σισέ ή Μεριά, Βούκοβιτς και Τσιμίκα ή Κούτρη, Γκιγιέρμε με Καμαρά, επιτελικό τον Φορτούνη, άκρα επίθεσης με Ντίας και Ποντένσε και μπροστά τον Χασάν και όχι τον Γκερέρο (σ.σ. ο Αιγύπτιος δείχνει φαβορί αλλά και ο Ισπανός έχει πιθανότητες). Ο Τσιμίκας είναι ίσως το φαβορί αντί του Κούτρη ενώ για τα άκρα της επίθεσης πιθανότητες έχουν ακόμα και & οι Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος και Γιώργος Μασούρας.

Ο Ομάρ από την άλλη θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος με την ΑΕΚ. Ο Ίβηρας πάντως έβγαλε αποστολή με 24 παίκτες έχοντας ακόμα και παίκτες εκτός ευρωπαϊκής λίστας όπως τον Σολδάνο για να είναι όλοι στο πλευρό της ομάδας. Εκτός ήταν φυσικά ο Νορβηγός.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ντιναμό Κιέβου. / The squad players selected ahead of the match against @DynamoKyiv. #olympiacos #UEL #OLYFCDK #squadlist @EuropaLeague pic.twitter.com/qbugnZxQYB

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 13 Φεβρουαρίου 2019