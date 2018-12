Το «Bella Ciao» του Ολυμπιακού στη Μίλαν (vid)

Οι Πειραιώτες πέτυχαν μια σπουδαία νίκη στην τελευταία αγωνιστική του Europa League, με το «Γ. Καραϊσκάκης» να γίνεται... Casa de Papel ή ορθότερα Casa de La Leyenda!

Με ένα ξεχωριστό βίντεο με τα γκολ, τους πανηγυρισμούς, το κορεό των οργανωμένων οπαδών, τις ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη και τους πανηγυρισμούς στα αποδυτήρια, οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν να θυμούνται τις στιγμές από το εμβληματικό παιχνίδι με τους «ροσονέρι».

«Μία εβδομάδα μετά! La Casa de La Leyenda: Η ιστορική μας πρόκριση στους "32" του UEFA Europa League!», ήταν η ανάρτηση του συλλόγου στο Twitter.

Μία εβδομάδα μετά! La Casa de La Leyenda: Η ιστορική μας πρόκριση στους "32" του UEFA Europa League! / One week later! La Casa de La Leyenda: Our historic qualification to the UEFA Europa League Round of 32! https://t.co/x3ZWqP2ZFr#olympiacos #UEL #WeKeepOnDreaming

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 20 Δεκεμβρίου 2018