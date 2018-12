Το κορεό των φίλων του Ολυμπιακού συζητήθηκε σε όλη την Ευρωπή. Το «Casa del Papel» έγινε «Casa de la Leyenda». Στην γνωστή ισπανική σειρά οι ληστές φοράνε μάσκες του Σαλβαδόρ Νταλί και ο Πέδρο Μαρτίνς έστειλε το δικό του μήνυμα στα social media με μια ατάκα του Ισπανού ζωγράφου.

«Intelligence without ambition is a bird without wings», έγραψε ο Πορτογάλος. Δηλαδή «Ευφυΐα χωρίς φιλοδοξία είναι πουλί χωρίς φτερά».