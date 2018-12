Έπαθε... Κάριους ο Γκόρντον της Σέλτικ (vid)

Ο τερματοφύλακας των «καθολικών», αν και ήταν από εκείνους που το πάλεψαν για την πρόκριση της ομάδας του Μπρένταν Ρότζερς στους «32» του Europa League, έκανε μεγάλο λάθος στο 77ο λεπτό στην προσπάθειά του να δώσει συνέχεια στο ματς μοιράζοντας τη μπάλα με το χέρι και ο Γκούλμπραντσεν που έκανε την κίνηση να τον πιέσει, σκόραρε με ευκολία.

Η Σέλτικ ηττήθηκε 2-1 στο Celtic Park, ωστόσο, η Ρόζενμποργκ έκανε μεγάλη ζημιά στη Λειψία και με το δικό τους 1-1 στη Γερμανία, η σκωτσέζικη ομάδα πέρασε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Understatement of the year here from the BT Sport pundit saying Craig Gordon “should take SOME responsibility for this” pic.twitter.com/mP2cxBq9tg

— Matt (@MattP260599) December 13, 2018