Με Φετφατζίδη βασικό ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Πέδρο Μαρτίνς προχώρησε τελικά στην έκπληξη της χρησιμοποίησης του Γιάννη Φετφατζίδη ως βασικού στα πλάγια της επίθεσης. Κατά τ' άλλα ο Κούτρης θα αγωνιστεί τελικά ως αριστερός οπισθοφύλακας, με τις υπόλοιπες επιλογές να είναι οι αναμενόμενες.

Η αρχική σύνθεση: Σα, Ομάρ, Βούκοβιτς, Σισέ, Κούτρης, Καμαρά, Γκιγιέρμε, Ποντένσε, Φετφατζίδης, Φορτούνης, Γκερέρο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς με τη Μίλαν! / How we line-up at our home! #olympiacos #UEL #OLYMIL @EuropaLeague pic.twitter.com/c7oiKmbm5n

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 13 Δεκεμβρίου 2018