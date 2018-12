Χωρίς Ναουέλ και Χριστοδουλόπουλο ο Ολυμπιακός (pic)

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη Μίλαν για την 6η αγωνιστική του Europa League, με τον Πορτογάλο τεχνικό να υπογραμμίζει στη συνέντευξη Τύπου πως πιστεύει στην υπέρβαση των παικτών του και στην πρόκριση.

Στην αποστολή που ανακοίνωσε μετά την απογευματινή προπόνηση της Τετάρτης (12/12 ) δεν περιλαμβάνονται οι τραυματίες Ναουέλ και Χριστοδουλόπουλος, π ου βρέθηκε με πολιτικά στο «Καραϊσκάκης» . Αντίθετα, στην 20αδα μπήκε ο Θανάσης Ανδρούτσος, όπως και ο Μάριος Βρουσάι.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μίλαν. / The squad players selected ahead of the match against @acmilan. #olympiacos #UEL #OLYMIL #squadlist @EuropaLeague pic.twitter.com/GJXt4EcYvM

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 12 Δεκεμβρίου 2018