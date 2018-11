Ζιρού και Μοράτα... βγάζουν κερδισμένη την Τσέλσι (vids)

Το ματς με τον ΠΑΟΚ ήταν μια καλή ευκαιρία για τον Μαουρίτσιο Σάρι να δει την αντίδραση που περίμενε από τους ποδοσφαιριστές του έπειτα από τον... καταποντισμό στο ντέρμπι με την Τότεναμ το περασμένο Σάββατο, αλλά και για να φρεσκαριστεί η επίθεση της ομάδας με τους Ζιρού και Χάντσον – Οντόι να παίρνουν φανέλα βασικού και αμφότερους να σκοράρουν κόντρα στον «δικέφαλο του βορρά» σε ένα από τα πιο άνετα βράδια των Λονδρέζων.

Ο Γάλλος φορ κατάφερε να σκοράρει δυο φορές το βράδυ της Πέμπτης στο ματς από το οποίο η Τσέλσι εξασφάλισε και την κορυφή του ομίλου της στο Europa League έπειτα από την πρόκριση που είχε πανηγυρίσει και μαθηματικά μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με τη ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ.

Τόσο απέναντι στους Λευκορώσους, όσο και κόντρα στην Τότεναμ (όπου είχε μπει με αλλαγή στην αναμέτρηση του «Γουέμπλεϊ») αλλά και με τον ΠΑΟΚ, ο Ζιρού βρήκε συνολικά τέσσερις φορές το δρόμο προς τα δίχτυα στα τρία τελευταία παιχνίδια που αγωνίστηκε, ενώ, μέσα στον Νοέμβρη, έχει σκοράρει και με την εθνική ομάδα της Γαλλίας σε φιλικό ματς απέναντι στην Ουρουγουάη.

Pedro shows off an impressive first touch to bring down Fàbregas' lofted ball, turns and finds Giroud who first-times his finish into the far post bottom corner. 1-0. #CFC pic.twitter.com/kEJke9uaKV — ChelseaGifs (@CheIseaGifs) November 29, 2018

Giroud again proving why he should start ahead of Morata. Brilliant play from Pedro #CFC #KTBFFH pic.twitter.com/Ms5HGgg8Xn — CFC-Blues.com (@CFCBlues_com) November 29, 2018

Σε επίπεδο Premier League, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής με τους «τρικολόρ» είναι δεύτερος σε ό,τι αφορά το σκοράρισμα σε παιχνίδια στα οποία έχει προέλθει από τον πάγκο, με τα 20 τέρματα να είναι η αμέσως καλύτερη επίδοση μετά τον πρωτοπόρο στο συγκεκριμένο κομμάτι, Ζερμέιν Ντεφό, που έχει σκοράρει 24 φορές όταν δεν έχει ξεκινήσει και έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο με αλλαγή.

Το ύφος του Αλβάρο Μοράτα στον πάγκο της Τσέλσι, βλέποντας τον Ζιρού να πετυχαίνει δύο γκολ από το πρώτο μέρος κόντρα στην ομάδα του Λουτσέσκου, αλλά και το ύφος του όταν εκείνος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 4-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ», το βράδυ της Πέμπτης, φανερώνουν πολλά. Ο Ισπανός είναι εκνευρισμένος με τον εαυτό του και το γεγονός πως δεν μπορεί να βρει σταθερά πατήματα και να δείξει όσα είναι ικανός να κάνει, πέρα από τη μικρή περίοδο φορμαρίσματος στην οποία βρέθηκε την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Οι εμφανίσεις του είναι τέτοιες που έχουν προκαλέσει αντιδράσεις και κριτική από τον κόσμο της ομάδας, με τον Μοράτα να έχει αποτύχει παντελώς ν' αποτελέσει πηγή κινδύνου για την εστία της Τότεναμ το περασμένο Σάββατο, όταν ήταν... μονίμως εκτεθειμένος δίχως να προσέχει το χώρο δράσης του, ενώ, η αδυναμία του να τελειώσει σωστά τις φάσεις ή να έχει συμμετοχή σε αυτές όταν οι «μπλε» χρειάζονται γκολ, τον έχουν κάνει... μαύρο πρόβατο.

​

Όπως στο εντός έδρας ματς με τη ΜΠΑΤΕ στο Λονδίνο, έτσι και με τον ΠΑΟΚ, ο Ισπανός επιθετικός δεν πανηγύρισε το γκολ του. Βέβαια, από εκείνο το παιχνίδι με την ομάδα από τη Λευκορωσία μεσολάβησαν γκολ κόντρα σε Σαουθάμπτον, Μπέρνλι και Κρίσταλ Πάλας (όπου σκόραρε δις), αλλά πάλι, το βράδυ της Πέμπτης, έδειξε... ξενερωμένος με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ίδιος και προσπαθεί να βρει τη διέξοδο.

Αυτό το πεισμωμένο και γεμάτο εσωτερική αναζήτηση ύφος τη στιγμή που ο Κέιχιλ προσπαθούσε να τον κάνει να γελάσει και να χαρεί για το επίτευγμά του, όπως επίσης και το χαμόγελο του Ζιρού που έκρυβε μια μικρή ενόχληση όταν αντικαταστάθηκε και δεν κατάφερε να κυνηγήσει ένα πιθανό χατ-τρικ απέναντι στους Θεσσαλονικείς, το βράδυ της Πέμπτης, μόνο ωφελημένη μπορούν να βγάλουν την Τσέλσι στο κομμάτι του σκοραρίσματος...