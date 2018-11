Η πλάκα του Φάμπρεγας στον Χάντσον – Οντόι για το γκολ στον ΠΑΟΚ (vid)

Ο Ισπανός χαφ βρέθηκε σε εξαιρετική βραδιά απέναντι στον «δικέφαλο του βορρά», έκανε μπαλιές που ήταν... σχεδόν μισό γκολ για τους συμπαίκτες του, κυρίως στο δεύτερο τέρμα του Ζιρού και «σέρβιρε» και για τον Χάντσον – Οντόι προτού αυτός κάνει την ασίστ στον Μοράτα για το 4-0.

Ο νεαρός επιθετικός της Τσέλσι, μιλώντας στο επίσημο κανάλι του συλλόγου λίγο μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στο «Στάμφορντ Μπριτζ», είδε τον Φάμπρεγας να τον πλησιάζει κι εκείνος άρχισε να του λέει: «Ποιος σου έδωσε την ασίστ για το πρώτο σου γκολ; Μην το ξεχνάς ποιος σου έκανε την πάσα...» με τον Χάντσον – Οντόι να σκύβει το κεφάλι από σεβασμό, όντας συνεσταλμένος και να τον ευχαριστεί.

'Who gave you your first ever goal for Chelsea?' @cesc4official on hand with another assist tonight! #CFCvPAOK pic.twitter.com/HsFOzr16IZ

— Chelsea FC (@ChelseaFC) November 29, 2018