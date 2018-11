Με Φορτούνη στην γραμμή κρούσης και Μπουχαλάκη στο κέντρο ο Ολυμπιακός (pic)

Επιβεβαιώθηκε εν τέλει πως ο Μαρτίνς θα έπαιζε με τον Φορτούνη επιθετικό. Ο Μαρτίνς έβαλε τον Έλληνα άσο στην γραμμή κρούσης και τον πλαισιώνει με Ναουέλ και Ποντένσε. Η διάταξη: Σα κίπερ, δεξί μπακ ο Ομάρ και αριστερό ο Τσιμίκας και κέντρο άμυνας με Βούκοβιτς και Σισέ. Άξονας με Μπουχαλάκη, Γκιγιέρμε και Καμαρά και τριάδα μπροστά με Ναουέλ, Φορτούνη και Ποντένσε.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς με τη Μπέτις / How we line-up in Seville #olympiacos #UEL #BETOLY #lineup #legend @EuropaLeague @RealBetis pic.twitter.com/kNRBCHPxE8

