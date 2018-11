Σούσο, Χαϊνταρά, Φορτούνης ή Φορνάλς;

Η UEFA σε βάζει στο... τρυπάκι να ψηφίσεις ποιος είναι ο κορυφαίος «μαέστρος».

Φυσικά, το γεγονός ότι από τόσες ομάδες και τόσους παίκτες σημαίνει πολλά για τον «Φόρτου» και το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Which of these midfield maestros is having the most impressive season?

1. Suso

2. Haidara

3. Fortounis

4. Fornals #UEL pic.twitter.com/ZBjXtgMj9g

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 20, 2018