Μαγική ατμόσφαιρα από τους οπαδούς της Άιντραχτ (pics & vids)

Οι Γερμανοί οπαδοί στο Waldstadion της Φρανκφούρτης άναψαν πυρσούς, σκέπασαν όλες τις εξέδρες με χορογραφία με τα χρώματα της ομάδας τους και έκαναν τρομερή την ευρωπαϊκή βραδιά, δημιουργώντας κλίμα στο οποίο δύσκολα κάποιος αντίπαλος θα μπορούσε ν' αντιδράσει και να βγει νικητής...

Κάπως έτσι συνέβη και με τον Απόλλωνα Λεμεσού που ηττήθηκε με σκορ 2-0 και η Άιντραχτ έφτασε στα 19 τέρματα στα τελευταία πέντε παιχνίδια της με πέντε σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις!

Safe to say that Eintracht Frankfurt's Marco Fabian was impressed by the #SGE choreo

The Waldstadion was bouncing tonight (literally ).

Eintracht Frankfurt with 19 goals scored in their last five games. Five wins in a row in all comps. Europa League last 32 qualification all but sealed.

What a time to be an #SGE fan. #SGEApollon pic.twitter.com/qn19y02nSE

— Felix Tamsut (@ftamsut) October 25, 2018