Τρελάθηκε ο Γκατούζο με τον Τσαλχάνογλου: «Μόλις μπήκες, τι θες νερό!» (vid)

Ο Γκατούζο έριξε στη μάχη της Μίλαν με τον Ολυμπιακό τον Χακάν Τσαλχάνογλου, αλλά ο Τούρκος πρόλαβε να τον εκνευρίσει σε δευτερόλεπτα. Μόλις μπήκε το γκολ του Ιγουαΐν ο Τσαλχάνογλου έτρεξε στον πάγκο για να πιει νερό, προκαλώντας την έκρηξη του Γκατούζο: «τι το θες το νερό; Μόλις μπήκες!», του είπε ο τεχνικός της Μίλαν.

Calhanoglu goes over to get water after Milan's goal & Gattuso goes to him:

"you just went in, why are you drinking water"

Classic Gattuso pic.twitter.com/YyyS6QRhFy

