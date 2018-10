Υποψήφιος για παίκτης της εβδομάδας ο Λέο Ζαμπά (pic)

Ο Λέο Ζαμπά ήταν ο MVP του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ με τα δύο γκολ που σημείωσε. Ο Βραζιλιάνος άσος είναι υποψήφιος για το βραβείο του παίκτη της εβδομάδας στο Europa League.

Υποψήφιοι μαζί του είναι ο Κουτρόνε της Μίλαν ο οποίος σημείωσε δύο γκολ κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς και οι Σλιμανί της Φενέρμπαχτσε (δύο γκολ κόντρα στην Σπαρτάκ Τρνάβας) και ο Μορέλος της Ρέιντζερς ο οποίος επίσης σκόραρε δύο φορές στο ματς με την Ραπίντ Βιέννης.

Who is your #UEL star man?

Patrick Cutrone

Alfredo Morelos

Islam Slimani

Léo Jabá@hankookreifen

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) 4 October 2018