Οι παίκτες της Άρσεναλ στην προπόνηση είχαν έναν συμπαθέστατο τετράποδο «επισκέπτη». Μια γάτα έκανε την εμφάνισή της, με τους ποδοσφαιριστές των «Κανονιέρηδων» να την πλησιάζουν και να τη χαϊδεύουν. Ανάμεσά τους και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος.

Purr Mertesacker

Eddie Ncatiah

What would you name our newest fan? pic.twitter.com/LI1K29lWjF

— Arsenal FC (@Arsenal) 3 Οκτωβρίου 2018