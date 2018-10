Στο Μιλάνο χωρίς Λάζαρο-Βούκοβιτς, αλλά με Τουρέ ο Ολυμπιακός!

Ο Πορτογάλος τεχνικός αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγές όπως αναμενόταν. Έτσι για την αποστολή του αγώνα του Ολυμπιακού με την Μίλαν πλην του τιμωρημένου Τσιμίκα δεν έχει μέσα τόσο τον Βούκοβιτς όσο και τον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο. Έξω είναι και ο Ομάρ με τον Μπουχαλάκη. Αντίθετα έχει μέσα τόσο τον Παπέ Σισέ όσο και τον Μιράντα αλλά και τον Τουρέ. Οι 19 του Μαρτίνς για το Ολυμπιακός - Μίλαν:

Κίπερ: Χουτεσιώτης, Γιαννιώτης και Σα.

Αμυντικοί: Μεριά, Κούτρης, Μιράντα, Τοροσίδης και Παπέ Σισέ.

Μέσοι: Καμαρά, Νάτχο, Φορτούνης, Ανδρούτσος, Φετφατζίδης, Γκιγιέρμε, Ναουέλ, Τουρέ και Ποντένσε.

Επιθετικοί: Γκερέρο και Χασάν.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Μίλαν. / The squad players selected ahead of the match against @acmilan. #olympiacos #UEL #MILOLY #squadlist @EuropaLeague pic.twitter.com/ZOQhQ2Dz7C

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) October 2, 2018