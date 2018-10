Στα ευχάριστα της προπόνησης της Μίλαν ότι είναι πια... μάχιμος για τον Ολυμπιακό ο φορ Κουτρόνε. Ο Ιγουαΐν μπήκε κανονικά στις προπονήσεις αλλά οι Ιταλοί υποστηρίζουν πως υπολογίζεται για το ματς με την Κιέβο. Δείτε πιο κάτω πλάνα από την προπόνηση της Μίλαν και φωτό στην Gallery.

Watch the Rossoneri get back to business ahead of #MilanOlympiacos

Guarda le immagini del primo allenamento verso Milan-Olympiacos #UEL pic.twitter.com/UykfIjEhxF

— AC Milan (@acmilan) October 2, 2018