Ο Μοράτα... σνόμπαρε τον Σάρι (vid)

Ο Μοράτα βρίσκεται μόλις στο ξεκίνημα της δεύτερης σεζόν στην Τσέλσι, ωστόσο, πρέπει να βελτιώσει πολύ τους αριθμούς του. Αλλωστε, τα δυο γκολ στο πρωτάθλημα και ισάριθμα στο Κύπελλο σε εννέα ημερολογιακούς μήνες προκαλούν προβληματισμό στους Μπλε! Στην Τούμπα το σκηνικό δεν ήταν διαφορετικό, σε 81 λεπτά είχε επτά προσπάθειες, αλλά καμία εντός στόχου, αναγκάζοντας τον Σάρι να τον αντικαταστήσει. Ωστόσο, τη στιγμή της αλλαγής, ο Ισπανός φορ φάνηκε εκνευρισμένος και μάλλον... σνόμπαρε τον Ιταλό, όταν ο τελευταίος έδωσε το χέρι του.

Minutes played: 81 Shots at goal: 7 On target: Is Maurizio Sarri's patience running out with Alvaro Morata? pic.twitter.com/x79E1eFKSi

— Mick Wreckless (@MickWreckless) September 20, 2018