Επιπόλαιος ο τραυματισμός του Πέδρο (pic)

Ο Πέδρο, συγκρούστηκε με τον Πασχαλάκη στα τελευταία λεπτά της νίκης (1-0) των Λονδρέζων στην Τούμπα, το βράδυ της Πέμπτης, με αποτέλεσμα ν' αποχωρήσει από το ματς και να συνεχίσει η ομάδα του με παίκτη λιγότερο για τα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Πασχαλάκης κατά την έξοδό του, τον χτύπησε με το γόνατο στο κεφάλι αλλά και έπεσε άτσαλα στο κορμί του Ισπανού, ο οποίος πονούσε στη δεξιά ωμοπλάτη και τον αριστερό αγκώνα του χεριού.

Με μήνυμά του στα social media, τόνισε πως «όλα είναι καλά παρά το περιστατικό στο φινάλε του ματς. Κάναμε καλή αρχή στο Γιουρόπα Λιγκ. Πάμε μπλε».

Good start in the @EuropaLeague . Everything’s ok despite the incident at the end of the game. Come on Blues!! / Buen comienzo en la Europa League. Pequeño susto al final, pero todo ok #CFC #UEL #PAOKvCFC @ChelseaFC pic.twitter.com/h4LqksFWgJ

— Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) September 20, 2018