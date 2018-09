Με Φετφατζίδη και Χασάν ο Ολυμπιακός (pic)

Ο Πορτογάλος τεχνικός αποφάσισε να ανανεώσει τις βασικές του επιλογές, συγκριτικά με όσα έχει δείξει από το ξεκίνημα της σεζόν, αφήνοντας απαράλλαχτο μόνο τον άξονά του, με τους Καμαρά και Μπουχαλάκη να παίζουν στην 11αδα.

Κατά τ' άλλα, ο Ομάρ Ελαμπντελαουί είναι σε θέση να αγωνιστεί κανονικά, αφήνοντας στον πάγκο τον Βασίλη Τοροσίδη, ενώ στο κέντρο της άμυνας επιλέχθηκε ο Γιασίν Μεριά αντί του Ρόντερικ Μιράντα.

Τέλος, ο Αχμέντ Χασάν θα παιξει ως βασικό σέντερ φορ, με τον Γιάννη Φετφατζίδη να τον πλαισιώνει, μαζί με τους Ποντένσε και Φορτούνη.

Η 11αδα του Ολυμπιακού: Γιαννιώτης, Ομάρ, Τσιμίκας, Μεριά, Βούκοβιτς, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Φετφατζίδης, Ποντένσε, Χασάν

Στον πάγκο των Πειραιωτών θα βρεθούν οι Σα, Νάτχο, Χριστοδουλόπουλος, Τοροσίδης, Γκιγιέρμε, Γκερέρο και Μιράντα.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Ρεάλ Μπέτις. / The line-up for today's match against @RealBetis .#olympiacos #UEL #lineup @EuropaLeague pic.twitter.com/qIdV4DcfmY

— Olympiacos FC (@olympiacos_org) 20 Σεπτεμβρίου 2018