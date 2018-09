Η αποστολή της Τσέλσι έφτασε λίγο πριν από τις 4.30 μ.μ. στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης και στις 17.15 είναι προγραμματισμένη η τελευταία προπόνηση-χαλάρωμα πριν από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, σε αθλητικό κέντρο κοντά στην περιοχή και όχι στην Τούμπα.

The Blues have touched down in Thessaloniki...

Our @EuropaLeague journey starts here! pic.twitter.com/syp3js3Zp3

— Chelsea FC (@ChelseaFC) 19 Σεπτεμβρίου 2018