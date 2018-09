ΠΑΟΚ σε Τσέλσι: «Καλό ταξίδι και σας περιμένουμε» (pic)

Οι «μπλε» του Λονδίνου αναχώρησαν από τη βάση τους με προορισμό την Ελλάδα, το μεσημέρι της Τετάρτης, με τον Εντέν Αζάρ να μένει πίσω προκειμένου να ξεκουραστεί και να είναι πανέτοιμος για το επόμενο ματς πρωταθλήματος.

Στον επίσημο λογαριασμό της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στο twitter δημοσιεύθηκε μήνυμα προς την Τσέλσι, όπου αναγραφόταν: «Να έχετε ασφαλές ταξίδι και σας περιμένουμε στη Θεσσαλονίκη».

Το ματς είναι προγραμματισμένο για τις 19:55 της Πέμπτης στην αναβαθισμένη Τούμπα...

Have a safe trip and we're waiting you at Thessaloniki #PAOK #UEL

— PAOK FC / ΠAOK (@PAOK_FC) September 19, 2018